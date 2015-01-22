Порошенко предлагает наградить защитников Донецкого аэропорта

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко принял решение наградить орденами "За мужество" экипажи танков первой сводной роты первой отдельной танковой бригады, которая "продемонстрировала чрезвычайно высокое мужество, героизм и своими действиями остановила танковое нашествие противника". Президент особо отметил экипаж под командованием сержанта Треноги, солдата Сухонина. "Именно на таких сержантах, на таких солдатах, на таких воинах держится Украинская армия", – сказал Президент.

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Кроме того, глава государства сообщил, что также предложил наградить десантников-"киборгов", которые героически держали оборону Донецкого аэропорта. "Мы скоординировали также действия, подтянуты резервы, и если враг не хочет держать режим прекращения огня, если не хочет прекратить страдания мирных людей, украинских поселков и городов, мы будем давать по зубам", – заявил Порошенко.