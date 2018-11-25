Яценюк завтра обсудит с Туском в Брюсселе эскалацию на Азове

19 ноября Рада ЕС по иностранным делам уже обсуждал, что можно сделать, чтобы сдержать новую волну агрессии России.

Эскалация ситуации на Азове станет первым из вопросов, которые завтра лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поднимет во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Об этом в посте в Facebook сообщил бывший дипломатический советник премьер-министра Украины и заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, передает пресс-служба НФ.

"По сути, этот визит продолжит разговор, который состоялся 5 октября с канцлером Меркель в Берлине. Суть проста: тот факт, что Евросоюз сосредоточился на драматическом разводе с Британией, не должен отвлечь внимание от сгущения атмосферы давления и провокаций на восточном, украинском рубеже Европы ", - написал он.

Кремль показывает Западу, что постоянно держит руку на спусковом крючке, подчеркнул Даниил Лубкивский: «Фейковые выборы на Донбассе, блокировка Керченского пролива, атака на украинские суда - это примеры, как Москва тестирует различные способы для обострения ситуации. Кремль ожидает выборы нашего президента, чтобы в зависимости от результатов, подбирать тактику на наши парламентские выборы и на выборы Европейского парламента в мае 2019 года".

Он напомнил, что 19 ноября Совет ЕС по иностранным делам уже обсуждал, что можно сделать, чтобы сдержать новую волну агрессии России.

"Мы привезем в Брюссель и новые сведения, и новые предложения. На встречах с Президентом Туском, Европейским комиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ханом, руководителем Европейской народной партии Джозефом Доулем подйте речь о продлении санкций и ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, о содержательной подготовке к заседанию совета нашей ассоциации в декабре и о вопросах энергетики ", - сообщил Лубкивский.

Каждый из этих вопросов работает на национальные интересы, подчеркнул он: "И наша команда ценит то, что партнеры прислушиваются к нашему мнению".

"С апреля 2016 это уже, наверное, будет почти два десятка рабочих международных визитов Арсения Яценюка и нашей делегации, - напомнил Даниил Лубкивский: Уже, наверное, в сотни встреч. Президент Обама, Президент Олланд, Президент Туск, вице-президент Байден , Канцлер Меркель, премьер-министр Натаньягу, Премьер-министр Моравецкий, Премьер-министр Сквернялис, новые руководители Совета национальной безопасности и Государственного департамента Соединенных Штатов, министры иностранных и внутренних дел Канады, министры обороны и по делам Европы Великой Британии, чиновники Израиля и Германии, парламентарии Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Израиля, Польши, руководители и члены Европейского парламента".

"Не просто калейдоскоп имен и должностей. Масштабный и большой портрет. Портрет времени", - добавил он.