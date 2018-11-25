Яценюк завтра обсудит с Туском в Брюсселе эскалацию на Азове
Эскалация ситуации на Азове станет первым из вопросов, которые завтра лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поднимет во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.
Об этом в посте в Facebook сообщил бывший дипломатический советник премьер-министра Украины и заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, передает пресс-служба НФ.
"По сути, этот визит продолжит разговор, который состоялся 5 октября с канцлером Меркель в Берлине. Суть проста: тот факт, что Евросоюз сосредоточился на драматическом разводе с Британией, не должен отвлечь внимание от сгущения атмосферы давления и провокаций на восточном, украинском рубеже Европы ", - написал он.
Кремль показывает Западу, что постоянно держит руку на спусковом крючке, подчеркнул Даниил Лубкивский: «Фейковые выборы на Донбассе, блокировка Керченского пролива, атака на украинские суда - это примеры, как Москва тестирует различные способы для обострения ситуации. Кремль ожидает выборы нашего президента, чтобы в зависимости от результатов, подбирать тактику на наши парламентские выборы и на выборы Европейского парламента в мае 2019 года".
Он напомнил, что 19 ноября Совет ЕС по иностранным делам уже обсуждал, что можно сделать, чтобы сдержать новую волну агрессии России.
"Мы привезем в Брюссель и новые сведения, и новые предложения. На встречах с Президентом Туском, Европейским комиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ханом, руководителем Европейской народной партии Джозефом Доулем подйте речь о продлении санкций и ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, о содержательной подготовке к заседанию совета нашей ассоциации в декабре и о вопросах энергетики ", - сообщил Лубкивский.
Каждый из этих вопросов работает на национальные интересы, подчеркнул он: "И наша команда ценит то, что партнеры прислушиваются к нашему мнению".
"С апреля 2016 это уже, наверное, будет почти два десятка рабочих международных визитов Арсения Яценюка и нашей делегации, - напомнил Даниил Лубкивский: Уже, наверное, в сотни встреч. Президент Обама, Президент Олланд, Президент Туск, вице-президент Байден , Канцлер Меркель, премьер-министр Натаньягу, Премьер-министр Моравецкий, Премьер-министр Сквернялис, новые руководители Совета национальной безопасности и Государственного департамента Соединенных Штатов, министры иностранных и внутренних дел Канады, министры обороны и по делам Европы Великой Британии, чиновники Израиля и Германии, парламентарии Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Израиля, Польши, руководители и члены Европейского парламента".
"Не просто калейдоскоп имен и должностей. Масштабный и большой портрет. Портрет времени", - добавил он.