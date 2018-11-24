Порошенко: историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР

Президент Петр Порошенко отметил, что в Кремле вновь ненавидят и боятся свободной европейской Украины, но уже не смогут «повернуть колесо истории вспять».

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что историческая ответственность за Голодомор 1932-33 годов в Украине лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на мероприятии памяти жертв Голодомора.

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«Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности», - подчеркнул президент.

Он отметил, что «Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю».

По словам Порошенко, в Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины, «но они уже не смогут повернуть колесо истории вспять».

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 85-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения из-за сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.

По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, наиболее пострадавших Киевская и Харьковская области. В каждой из них преждевременно умерли более 1 млн человек.

Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человек, каждый час - 1 тыс. 440, ежесуточно - 34 тыс. 560.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Во всех населенных пунктах Украины сегодня пройдут траурные мероприятия памяти жертв Голодомора. В частности, в столице такие мероприятия пройдут в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" с участием президента Петра Порошенко и других должностных лиц.

В 16.00 вместе с общенациональной минутой молчания состоится уже традиционная общественная акция «Зажги свечу памяти». Каждый гражданин может зажечь свечу и установить ее на подоконнике (или на балконе), почтив таким образом память миллионов украинцев, убитых голодом в Украине.

1 сентября 2018 года в Киеве началась международная акция «Зажги свечу памяти», которая в течение 85 дней проходила в 85 уголках мира. Цель акции - объединить украинцев всего мира для памяти о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов.

На сегодняшний день 16 стран признали Голодомор геноцидом.