"Зажги свечу": в Украине началась акция в память о жертвах Голодомора (фото, видео)

Украинцы чтят память жертв геноцида.

В Украине 24 ноября в 16:00 в память о жертвах Голодомора 1932-33 годов состоялась общенациональная минута молчания и началась акция "Зажги свечу".

Каждый желающий может приобщиться к памяти жертв геноцида, устроенного советской властью, и зажечь свечу памяти на подоконнике собственного дома.

Читайте такжеУкраина чтит память жертв Голодомора

Кроме этой акции, ко Дню памяти в Сети запустили информационную акцию о Голодоморе, где люди чтят память погибших добавляя к своим сообщениям хэштеги: #Голодомор85, #Holodomor85, а также лозунги: "Мы помним! Мы – сильные!", "Украина помнит! Мир признает!".

В это время в Киеве проходят траурные мероприятия к 85 годовщине Голодомора-геноцида с участием президента Украины Петра Порошенко. Также в мероприятиях приняли участие руководители Словакии, Латвии, Молдовы и много других высокопоставленных лиц из Европы и США.

«Сегодня в Киеве память убитых во время Голодомора чтит и наиболее представительная в истории Украины иностранная делегация: президенты Словакии и Латвии, премьер Молдовы, спикер Словении, руководство парламентов Польши, Литвы, Чехии, МИД Эстонии, должностные лица и парламентарии из США, Евросоюза и Македонии», - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в микроблоге Twitter.

Представители иностранных делегаций также приняли участие в акции "Зажги свечу" в память о жертвах Голодомора.

Напомним, что на территории всей Украины и в разных частях мира начались мероприятия по чествованию жестоко убитых 1932-33 года. В австралийском городе Сидней раньше зажгли свечу памяти. Акция состоялась в 16 по местному времени.