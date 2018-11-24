Меркель во время визита в Киев впервые назвала сроки вступления Украины в ЕС – нардеп

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Киев 1 ноября.

После закрепления в Конституции евроатлантического курса Украина обязательно в обозримой перспективе вступит в НАТО и ЕС.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

Читайте такжеПрощальная гастроль канцлера Меркель в Украину

Он напомнил, что в 2014 году украинский народ четко выбрал евроатлантическую перспективу страны, но на данный момент пройдена едва половина пути к этой цели.

"Мы подписали соглашение об ассоциации, мы получили безвизовый режим, мы гармонизируем законодательство, мы принимаем много законопроектов, которых от нас требует европейское и мировое общество, по антикоррупционной инфраструктуре, проекты Doing Business, которые облегчают бизнес в нашей стране. Мы по всему этому пути движемся", - отметил депутат.

Впрочем, по его мнению, пока этот путь не стал необратимым.

"И что меня лично настраивает на оптимистический лад? Что госпожа Меркель во время визита в Киев – а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известный всем – впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", - подчеркнул Кононенко.