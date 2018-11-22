Как Рада принимала изменения в Конституцию о курсе Украины на обретение членства в Евросоюзе и НАТО (видео)

По законопроекту докладывает председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Князевич.

Верховная Рада начала рассмотрение президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО (№ 9037).

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил народным депутатам, что рассмотрение этого законопроекта (относительно его предварительного одобрения) должно происходить по процедуре полного обсуждения.

По законопроекту докладывает председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия одобрил этот законопроект.