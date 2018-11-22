Порошенко призвал Раду безотлагательно рассмотреть изменения к Конституции относительно курса на ЕС и НАТО

Глава государства уверен, что движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Об этом глава государства написал в Facebook.

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По его словам, Конституционный суд открыл «зеленый свет» на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции.

Порошенко уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо.

«Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение относительно законопроекта о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.