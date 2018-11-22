Парубий поручил комитету Рады срочно рассмотреть изменения к Конституции о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

Парубий отметил, что будет очень символично, если к 5-й годовщине начала Революции достоинства парламент проголосует в первом чтении за изменения к Конституции о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть в перерыве между заседаниями законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО, чтобы депутаты уже сегодня могли проголосовать за этот законопроект в первом чтении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер объявил в сессионном зале парламента.

Он напомнил, что Конституционный суд сегодня дал положительное заключение по проекту закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

"Я даю поручение комитету по правовой политике, чтобы в обеденный перерыв вы смогли рассмотреть (законопроект). Я думаю, будет очень символично, если к 5-й годовщине начала Революции достоинства мы сможем проголосовать за первое чтение изменений в Конституцию", - сказал Парубий.

Он призвал членов комитета с 14.00 до 16.00 провести заседание и принять решение относительно изменений в Конституцию.

"И мы будем иметь возможность сегодня их поставить на голосование", - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.