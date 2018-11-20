Рада переименовала Кировоградский район

Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада Украины приняла постановление «О переименовании Кировоградского района Кировоградской области» (регистрационный номер 4906).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 народный депутат Украины.

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В постановлении отмечается, что в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» Кировоградский район Кировоградской области переименован в Кропивницкий район.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.