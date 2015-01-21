В НАТО объяснили, почему Муженко не поехал на их заседание

Как передает собственный корреспондент УНИАН, открывая 172-е заседание начальников генеральных штабов стран-членов Альянса, которое началось сегодня в Брюсселе, Бартелс в своем вступительном слове назвал отсутствие украинской стороны „непредсказуемым”.

„Позвольте мне подчеркнуть, что украинский начальник Генерального штаба был вынужден в очень короткий срок отменить свой визит в связи с развитием ситуации на востоке страны”, - сказал председатель Военного комитета Североатлантического альянса.

Как сообщалось, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Муженко должен был на второй день заседания, 22 января, проинформировать союзников относительно последних событий на востоке Украины.

Читайте такжеМуженко жив и находится в зоне АТО - МинобороныСегодня, 21 января, пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сообщил, что Муженко находится в зоне АТО.

"В Донецком аэропорту продолжается боевая операция. В результате боев подразделения боевиков взорвали взлетно-посадочную полосу. На позиции украинских военных подошли дополнительные резервы и доставлены боеприпасы. Начальник Генерального штаба генерал-полковник Виктор Муженко находится в зоне АТО и руководит подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказал Лысенко.