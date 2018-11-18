В НАТО поддержали правку Украины об усилении Альянса на востоке Европы

В этой резолюции отмечается: "выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, расположенных на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств, как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности".

На Комитете по вопросам обороны и безопасности НАТО поддержали украинский правку относительно усиления присутствия Альянса на востоке Европы.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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"На Комитете по вопросам обороны и безопасности НАТО Андрей Левус и Юрий Береза представили и защитили внесенную нашей делегацией правку в резолюцию "Усиление натовских сил сдерживания на востоке" относительно обеспечения устойчивости и готовности усиленного дальнейшего присутствия НАТО в Балтии, Польше и Черном море", - написала Фриз.

По ее словам, относительно Крыма в этой резолюции говорится: "выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, расположенных на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств, как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности".