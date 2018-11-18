В ПА НАТО единогласно осудили строительство оккупантами керченского моста

Также осуждается политика РФ относительно выборочного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море.

Комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО единогласно принял резолюцию с осуждением строительства Керченского моста.

Читайте такжеУкраина на заседании ПА НАТО представила доклад о связях Кремля с исламскими террористами

Об этом сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

«В резолюции к докладу лорда Джоплинга «Противодействие гибридным угрозам России» учтен новый параграф об осуждении строительства Керченского моста, который был внесен украинской делегацией», - говорится в сообщении.

По словам Фриз, параграф, предложенный украинской делегацией, таков: «Осуждая незаконное строительство Керченского моста Россией, а также политику России относительно избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в этом регионе».