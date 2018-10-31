Неразрешимые проблемы Азовского моря

Россия сегодня делает все, чтобы о ее агрессии нельзя было забыть. 31 октября эта тема обсуждалась на заседании Совета безопасности ООН, а на прошлой неделе ее поднимали в Европарламенте.

Так, США на Совбезе ООН заявили, что РФ демонстрирует готовность подрывать региональную стабильность в Азовском море. «За пределами востока Украины, оккупация Россией Крымского полуострова и ее агрессивные действия в Азовском море, где Россия преследует и препятствует международному соединению судов с украинскими портами, еще раз демонстрирует грубое нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины, и готовность подрывать региональную стабильность», - отметил представитель США при ООН посол Джонатан Коэн.

Его мнение поддержала и заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, которая заявила, что России следует избегать рисков обострения и провокаций в Азовском море.

В то же время, в Европарламенте на прошлой неделе была принята резолюция, также указывающая на злоупотребление РФ чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море. «Хотя проверки судов разрешено осуществлять произвольно, они не должны осуществляться со злоупотреблениями или по политическим соображениям с целью дальнейшей дестабилизации безопасности, целостности, социальной и экономической ситуации в Украине», - подчеркивается в документе.

При этом европарламентарии приняли решение подсчитать убытки, нанесенные российской блокадой, а также усилить присутствие ЕС в Мариуполе и Бердянске. А если РФ не угомонится, то и усилить против нее санкции.

Таким образом, обеспокоенность международного сообщества связана не столько с необходимостью реагировать на агрессию на политическом поле, но и с экономическими потерями, поскольку бесконечные простои на рейде ради надуманных проверок российских оккупантов, судовладельцы, в том числе европейские, несут немалые убытки.

На сегодня, официальных сумм таких потерь судовладельцы не называют (напомним, блокада Азовского моря россиянами длится с 27 апреля текущего года), однако по подсчетам мониторинговой группы «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и BlackSeaNews, только за период с 1 июля по 15 октября убытки из-за вынужденного простоя суден на входе/выходе из Азовского моря составили 8,834 млн долларов.

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдана иностранных дел» Александр Хара подтверждает, что, чаще всего, в Азовском море инспекциями со стороны ФСБ РФ блокируются суда, которые следуют в украинские порты из Турции и стран Евросоюза. «Если до войны корабли могли ждать входа в Керченский пролив по 2 часа, то сейчас это уже 2-4 дня на вход и 4-6 дней на выход. После резолюции Европарламента и появления легкобронированных украинских катеров «Гюрза», остановки в открытом море прекратились, но увеличились на входе. По состоянию на начало сентября были остановлены порядка 120 суден под флагами стран ЕС и около 180 – Турции. Также было большое количество суден, как украинских, так и зарубежных, которые выполняют контракты, заключенные со странами ЕС», - говорит эксперт.

В огромном минусе и Украина. Александр Хара отмечает, что, чтобы избежать финансовых потерь, Мариупольскому порту даже пришлось сократить рабочий график до четырехдневного, а также частично переориентировать доставку и разгрузку своих грузов в Черноморские порты…

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, потери Украины страны от остановки кораблей, следующих в украинские порты по Азовскому морю и Керченскому проливу, уже составляют более миллиарда гривен. Мининфраструктуры даже инициировало поддержку судовладельцев в случае возможных судебных споров, но пока ни один из них в ведомство не обращался.

Экономическая блокада исподтишка

Вместе с тем, по данным Государственной пограничной службы Украины, Россия, выслушав обеспокоенность ее агрессией от европейцев, уже вовсю взялась за подготовку к новой экономической блокаде морских и речных портов Украины.

«Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море», - заявил на днях председатель ГПСУ Петр Цигикал.

Осложняется все как раз тем, что от ситуации в Азове будет зависеть судьба и черноморских портов, ведь фактически россияне в акватории Азовского моря отработали схему, которой могут блокировать и доступ Украины к Черному морю. «Опасность в том, что на оккупированных «вышках Бойко» находится российский спецназ и рядом - вооруженные морские корабли с системами наблюдения. И если по той же схеме РФ установит какое-либо оборудование, например, на острове Змеиный, то фактически они перекроют нам 80% доступа для торговых судов и под любыми предлогами смогут ограничивать проход судов в наши порты», - предупреждает Александр Хара.

К слову, похожая схема уже работала во время провокации на Тузле. Поэтому, по словам эксперта, чтобы этого не допустить, у Украины, прежде всего, должна быть четкая позиция по отношению к России в целом, а не с привязкой к отдельным украинским территориям. «Во-вторых, должно быть определение внутреннего моря – у нас есть распоряжение президента от 1999 года, по защите территории моря, то есть необходимо наращивать присутствие на море. Также нужно урегулировать вопрос в принадлежности Азовского моря в международном правовом поле», - говорит Хара.

Нет границ – есть склоки

Как уже писал УНИАН, формальной причиной неутихающих склок в Азовском море является то, что между Украиной и Россией так и не были установлены морские границы. Несмотря на то, что в декабре 2003 года был подписан Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, вопрос совместного использования вод Азова до сих пор не урегулирован. Киев ранее настаивал на проведении линии разграничения на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах, но в РФ считают, что, в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками СССР не разграничивались.

В принципе, Россию устраивает существующее положение дел и что-либо менять в этом вопросе Кремль не намерен. «Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует, и на это надо ориентироваться», - заявил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он забыл упомянуть, что международная правовая база «слегка пошатнулась» после того, как Украина еще 14 сентября 2016 года инициировала в международных судах спор с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В своей аргументации дела МИД Украины подчеркнул, что РФ дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина представила в Международный трибунал меморандум, в котором изложены все обстоятельства, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование, и в мае этого года Россия уже подала свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ.

По словам дипломата, руководителя Центра Исследования России, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, вопрос делимитации (определения государственной границы согласно договору сопредельных государств, - УНИАН) границ между РФ и Украиной по морю уже рассматривался, но до логического завершения его так и не довели. «В 2008-2009 году мы этим занимались, но, к сожалению, не успели этого сделать, а когда ушел Янукович, то эта тема не была актуальной, хотя вся подготовительная работа была проведена и все уже давно обозначено», - рассказал он.

Владимир Огрызко напомнил, что еще пять лет назад, до начала российской агрессии, делимитационная линия была проведена в четком соответствии Конвенции ООН по морскому праву, которая дает возможность просчитать до сантиметра длину береговой линии. «Оставалось только подтвердить это специальным межгосударственным договором, но не тем, который был подписан в 2003 году. Сейчас вопрос в том, что Россия захочет провести делимитацию с учетом того, что Крым – «территория РФ», но с этим не согласна Украина. Поэтому в принципе теряется предмет обсуждения», - говорит дипломат.

Украинский МИД текущее положение вещей, похоже, тоже ставит в тупик. Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отметила, что, в случае отказа Украины от действующего договора с РФ по Азовскому морю, Украина может получить новый территориальный спор. «Сейчас, как и в 2014 году, уже ничего на нашу правовую позицию повлиять не может. С точки зрения дополнительных прав, Украина ничего не получит. Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией о делимитации Азовского моря», - подчеркнула Зеркаль.

В ожидании обострения

А пока дипломаты не могут найти выход из сложившейся ситуации, военные готовятся к возможному обострению на Азове. Хотя, по словам командующего Военно-морских сил Украины, вице-адмирала Игоря Воронченко, нынешнее напряжение еще не означает высокой вероятности высадки российского десанта с Азовского моря в Донецкую, Запорожскую или Херсонскую области.

«Специфика Азовского моря такова, что оно очень мелководное и применение крупных кораблей с большой осадкой там практически невозможно. Высадка способом корабль-берег – аналогично», - заявил Воронченко.

Он напомнил, что в Азовском море сегодня находится 120 боевых украинских кораблей и катеров. Правда, не все они могут справляться с боевыми задачами. «Тех, которые могут действовать, всего 36, и которые имеют достаточное вооружение – 24», - уточнил вице-адмирал.

Но и это количество не гарантирует достаточную защиту и не исключает переход военных действий в горячую фазу. «Ввиду того, что у нас явно меньший корабельный склад, чем у россиян, мы задействуем Сухопутные войска, системы залпового огня, ударные вертолеты... Кроме того, в Азовское море зашло судно управления «Донбасс», которое является основой пункта управления военно-морской базы, которая там создается, и поэтому эффективность тех сил, которые там уже сосредоточены, будет увеличиваться за счет повышения эффективности управления», - считает военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко.

По его словам, какими бы не были ожидания, Украине следует наращивать свои силы и быть готовыми к самому пессимистическому сценарию. «Имея дело с россиянами, такая вероятность всегда сохраняется», - подчеркнул он.

Главное – ни на минуту не упускать тему Азовского моря из виду. Ведь, если хоть немножко послабить санкционную хватку и прекратить регулярную европейскую обеспокоенность, Россия, которая уже ведет себя на Азове как хозяин, может попытаться оккупировать его также, как Крым.

Анастасия Заремба