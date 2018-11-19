Сделать там "революционную ситуацию": генерал рассказал, как американцы советуют возвращать Донбасс

Американские эксперты предлагают Украине не пускать на оккупированные территории даже ресурсы – электроэнергию и воду, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Предложения российской стороны официальному Киеву об "обмене Крыма на Донбасс", разумеется, принципиально недопустимые для Украины. Однако украинская власть может воспользоваться подобными заявлениями Кремля уже для своей "многоходовочки".

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Такое мнение выразил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает «Обозреватель». По его словам, Украина может сделать вид, что соглашается на подобный план, но при условии его поэтапного выполнения.

"То есть говорить, что мы совсем отказываемся – нет. Но мы говорим, что максимум на что мы можем пойти - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет", – сыронизировал Романенко.

Он добавил, что подобный план может быть шансом на ввод миротворцев на оккупированные территории Донбасса, однако американские эксперты предлагают Украине действовать в вопросе миротворческой миссии другим, более радикальным путем.

"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – пояснил генерал.