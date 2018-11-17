В Украине существует угроза авторитаризма - экс-советник Путина

В Украине может возрасти число сторонников "жесткой руки", полагает эксперт.

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов сообщил, что в Украине существует угроза авторитаризма, и она возрастает.

Если в Украине будет продолжаться война, которая уносит жизни людей, как это было последние четыре с лишним года (противостояние началось в 2014-м), то усиление в стране национализма неизбежно, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"В условиях сохраняющихся низких темпов экономического роста без быстрого восстановления, без решения важнейших внутриполитических проблем, в условиях достаточно высокого уровня коррупции вырастает число потенциальных сторонников "жесткой руки" и перехода к более авторитарному политическому строю", — отметил он.

Читайте также"Рана быстро не зарастет": экс-советник Путина рассказал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ

По словам Илларионова, силы, противостоящие такому переходу, оказываются ослабленными.

"За последние четыре с половиной года Украина действительно стала более националистической", — добавил собеседник.

"В какой-то степени это было неизбежно, потому что в условиях оборонительной войны совершенно естественно усиливается стремление опираться на национальные идеи и символы, на национальный язык и национальную культуру, естественно возрастает противодействие тому, что не считается национальным. Увы, при этом происходят и эксцессы, какие в современном цивилизованном обществе неприемлемы", — сказал экономист.

Ранее экс-советник президента РФ спрогнозировал будущее Украины после томоса.