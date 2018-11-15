Климкин и Волкер обсудили усиление давления на РФ

Климкин и Волкер согласовали шаги для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию украинских территорий.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в Вашингтон на встрече со специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины Куртом Волкером согласовал совместные шаги стран для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию украинских территорий - Крыма и Донбасса.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть ужесточено", - отметила Зеленко.

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В свою очередь глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter, что на встрече с Волкером были подтверждены ранее озвученные позиции сторон по Украине.

"Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время вашингтонское, повестка дня - украинская", - заявил Климкин.

При этом, как сообщил спецпредставитель США в Twitter, на встрече с Климкиным обсуждалась подготовка к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина - США.