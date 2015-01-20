В Кремле заявили, что проведение переговоров в "нормандском формате" под вопросом

Об этом Песков заявил в комментарии РИА «Новости».

"Возобновление боевых действий со стороны украинской власти, безусловно, серьезно подрывает возможную результативность подготовки "нормандской" встречи", - сказал он.

Формат "нормандской четверки" сформировался после встречи во Франции 6 июня 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников, когда состоялась встреча с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. После этого стороны провели несколько раундов переговоров, как на высшем уровне, так и на уровне глав МИД. Очередная встреча планировалась 15 января в Астане, однако была перенесена на неопределенное время. Пресс-служба президента Казахстана сообщала о подготовке мероприятия в конце января, однако подтверждения этой информации от заинтересованных сторон пока не последовало.

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Как сообщал УНИАН, с 8 января боевики на Донбассе значительно усилили и увеличили обстрелы позиций украинских силовиков и населенных пунктов.

18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нынешние действия РФ на Донбассе, в частности, усиление противостояния в районе Донецкого аэропорта имеет целью заставить Запад согласиться на изменение содержания сентябрьских Минских договоренностей.

По словам Климкина, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД, которые запланированы на 21 января, могут быть отменены.

Он также сказал, что перспективы "нормандской встречи" на высшем уровне в Астане в конце этого месяца, о которой говорилось ранее, также неопределенны.

19 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к немедленному созыву Трехсторонней контактной группы, встречи министров иностранных дел в нормандском формате для подписания графика имплементации Минских соглашений.

Порошенко также подчеркнул, что Украина стремится к миру.