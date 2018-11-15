Украина готовит "мощный пакет" санкций из-за псевдовыборов на Донбассе

По словам секретаря СНБО, в санкционном списке будут также представители отдельных европейских стран, которые "по провокационным соображениям делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории".

Украина готовит санкции против вдохновителей «выборов» в "Л/ДНР" и украинских предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита в Киевский бронетанковый завод.

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения Кабинет министров, Служба безопасности. Верховная Рада внесла свои предложения. И я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых так называемых «выборов» на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом и усиливают сферу безопасности и обороны Российской Федерации», - заявил он.

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Турчинов не исключает, что в этом списке будут также представители отдельных европейских стран, которые «по провокационным соображениям делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории».

Вместе с тем, секретарь СНБО подчеркнул, что для Украины противодействие российской агрессии - не только на поле боя.

«Это - и, безусловно, технология санкций, технология ограничения какой-либо поддержки российской промышленности, не только оборонной промышленности», - сказал Турчинов.