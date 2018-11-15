В НАТО фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе назвали частью гибридной войны РФ против Украины

По словам президента парламентской ассамблеи НАТО, Украина остается полигоном кремлевской пропаганды и объектом гибридной войны.

Так называемые "выборы", которые состоялись в минувшее воскресенье в группировках "ДНР" и "ЛНР" являются частью гибридной войны Кремля против Украины.

Такое заявление сделала президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене, сообщает "Голос Америки".

"Это не выборы, это фейковые "выборы". Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти "выборы". Не будет никаких последствий, они нарушают международное право. Что бы они ни говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкневичене.

По словам президента парламентской ассамблеи НАТО, Украина остается полигоном кремлевской пропаганды и объектом гибридной войны.

"Это те же действия, которые предпринимались КГБ во времена Советского Союза. Все эти методы сейчас работают, только уже с учетом особенностей современного мира, с использованием Интернета, соцсетей - всего того, что они (русские - ред) могут использовать", - заявила чиновник.

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Юкневичене также обратила внимание на отдельные элементы информационной войны России против Украины.

"Даже тот нарратив, который использует Кремль в западных СМИ о том, что конфликт в Украине это украинский конфликт. Это не украинский конфликт, это агрессия России против Украины. Там офицеры Российской Федерации руководят этими так называемыми сепаратистами. Не было бы никакого сепаратизма, если бы не вторжение России в эту страну", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходило "голосование" на так называемых «выборах» "глав республик" и "депутатов народных советов".

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.