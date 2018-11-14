Бойко уходит из Оппоблока

Новая "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию, заявил сопредседатель "Оппоблока" Юрий Бойко.

"Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию", - сообщил Ю.Бойко во вторник в эфире программы "Пульс" на "112 Украина".

Как сообщалось, 9 ноября Ю.Бойко и В.Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". По словам В.Рабиновича платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться.

Напомним. что согласно Закону о политических партиях, членство в двух партиях исключено.