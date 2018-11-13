Председатель ЦИК считает, что в закон о выборах президента необходимо внести "точечные" изменения

Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук отметила, что закон о выборах главы государства было принят давно, за это время появилось много новых законодательных актов, поэтому он нуждается в изменениях.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает, что в закон о выборах президента необходимо внести «точечные» изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Слипачук сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Нужно серьезно работать над «точечными» изменениями в закон о выборах президента, потому что там есть много вопросов, которые могут стать очень серьезными, если они не будут соответствующим образом пересмотрены, поскольку со дня принятия закона о выборах президента прошло определенное время, и после этого было принято новое законодательство, в частности, о государственных закупках, о предотвращении коррупции, об электронном паспорте ", - сказала она.

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Закон о выборах президента Украины был принят в 1999 году.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.

Сегодня, 13 ноября, заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что на организацию президентских выборов израсходуют более 2 млрд грн.