Тайные покровители Галичины: журналисты рассказали о главном спонсоре "Свободы" и его дружбе с бывшими "регионалами" (видео)

Журналисты рассказали, кто такой на самом деле Игорь Кривецкий, о финансировании «Свободы», участие российских денег и спецслужб в этой партии.

Игорь Кривецкий - бизнесмен, украинский политик, второй человек в объединении «Свобода». Он не скрывает, что партия и Тягныбок встали на ноги только после того, как приоткрыл националистам душу и кошелек. Партия в долгу не осталась и под ее знаменами Кривецкого взяли депутатом в Верховную Раду помогать национальному движению бороться с регионалами в тылу, под куполом.

Но сегодня словно и не было ссор с бело-голубыми. Те же регионалы, но уже по дружески делят "Райский сад" с националистами.

Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

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А Сергей Буряк – один из звена регионалов. Буряк один из тех, кто обеими руками голосовал за "диктаторские законы 16 января".

Да и свободовцы в свое время были замечены в компании тех же регионалов. Например, черная касса: если верить списку, то деньги выделялись и на ВО "Свободу".

За дорогим костюмом, лакированной прической и уверенной мимикой Игоря Кривецького тянется шлейф "бандитского Львова".

Кто такой на самом деле Игорь Кривецкий с позывным «Пупс»? О финансировании «Свободы», участие российских денег и спецслужб в этой партии, о крышевание спиртовых заводов по всей стране смотрите в расследовании журналистов.