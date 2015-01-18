В 13 странах мира прошли марши солидарности с Украиной

Об этом сообщает Крим.Реалії.

«Одновременно с мирным маршем в Киеве мы призываем к маршу единства и солидарности с Украиной, где уже убиты террористами тысячи мирных жителей. 13 января еще 12 гражданских погибли в результате обстрела со стороны террористов в Волновахе», - указано в Facebook на странице марша в немецком городе Гамбург.

В Вашингтоне акция запланирована около Белого дома, чтобы «привлечь внимание всего мира к терроризму и агрессии со стороны России на востоке Украины и требовать принять более жесткие санкции к Российской Федерации».

«Мы выражаем солидарность со всеми жертвами терроризма, и теми, кто погибли и теми, кто страдает от него сейчас», - говорится в приглашении на марш «Я Украина, STOP RUSSIAN TERRORISM» в Аргентине.

Читайте такжеВ десятках городов Украины прошли марши солидарности против терроризмаК маршу мира присоединятся активисты в столицах Нидерландов, Франции, Великобритании, Чехии (кроме Праги, акция состоится и в городе Брно), Ирландии, России, Германии (Гамбург, Берлин, Лейпциг, Франкфурт), США (Вашингтон, Сан-Франциско, Сан-Диего), Австрии, Италии (Рим, Бари, Неаполь), Португалии, Польши.

В Украине, кроме столицы, марши мира сегодня проходят в Запорожье, Днепропетровске, Ровно, Львове, Одессе, Харькове, Кривом Роге.

«Благодарен каждому украинцу, кто сегодня не остался равнодушным», - сказал в своем выступлении президент Украины Петр Порошенко людям, которые прошли от парка Шевченко до Майдана, чтобы почтить погибших на этой неделе под Волновахой, а также других жертв вооруженного конфликта на востоке Украины.