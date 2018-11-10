Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии

Кривенко занимал должность первого заместителя командующего Национальной гвардии с апреля 2014 года.

Президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Текст соответствующего указа №364/2018 от 10 ноября обнародован на сайте президента. Читайте такжеПорошенко уволил Полторака с военной службы (видео) "Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе. Также президент постановил зачесть Кривенко в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины. Напомним, в апреле 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом назначил Кривенко первым заместителем командующего Национальной гвардии. Как сообщал УНИАН, 9 ноября Порошенко отказался освобождать Луценко с должности генпрокурора.

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