цей матеріал доступний українською

Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии

11:14, 10 ноября 2018
Политика
424 0
Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии Александра Кривенко / фото УНИАН

Президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Текст соответствующего указа №364/2018 от 10 ноября обнародован на сайте президента.

Читайте такжеПорошенко уволил Полторака с военной службы (видео)

"Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе.

Также президент постановил зачесть Кривенко в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины.

Напомним, в апреле 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом назначил Кривенко первым заместителем командующего Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Порошенко отказался освобождать Луценко с должности генпрокурора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #увольнение#Нацгвардия#Петр Порошенко