Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии
Президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Текст соответствующего указа №364/2018 от 10 ноября обнародован на сайте президента.
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"Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе.
Также президент постановил зачесть Кривенко в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины.
Напомним, в апреле 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом назначил Кривенко первым заместителем командующего Национальной гвардии.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября Порошенко отказался освобождать Луценко с должности генпрокурора.