В России вспомнили о минских договоренностях: Украина должна отдать боевикам аэропорт

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Аэропорт города Донецк в соответствии с минскими договоренностями должен быть передан под контроль ополченцев (так в России называют российско-террористические банды "ДНР" и "ЛНР" - ред.). Этот вопрос долго не мог разрешиться из-за споров вокруг некоторых других участков линии соприкосновения, а тем временем украинские силовики продолжали обстреливать из здания аэропорта Донецк и другие населенные пункты, в результате чего гибли мирные жители, включая женщин и детей, разрушались школы, жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЛавров озвучил условие для проведения переговоров в "нормандском формате"Также в МИД РФ заявили о неком послании Путина Порошенко, где российский президент требует начать отвод тяжелых вооружений. Данные требования опубликованы на фоне беспрерывных атак ВСУ со стороны боевиков, интенсивность которых достигает почти сотни за сутки.