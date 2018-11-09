В сеть слили аудиозапись, на которой мэр Львова Садовый называет Гандзюк "стервой" и обвиняет ее в коррупции

Сам Садовый признал факт разговора и подтвердил свой голос на записи.

В Сеть попала аудиозапись, на которой мэр Львова Андрей Садовый очень резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Информатор.

Недавно народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который вошел в состав ВСК по расследованию покушения на Екатерину Гандзюк и других активистов, сообщил, что мэр Львова Андрей Садовый поручал херсонской организации «Самопомочи» собирать компромат на Гандзюк, когда она еще была жива и работала помощницей мэра Херсона. По словам нардепа, Садовый, общаясь с активистами, озвучивал в адрес Екатерины угрозы.

«Из собственных источников в Херсонской области мне стало известно о том, что руководство политической партии «Объединение "Самопомощь» и лично ее лидер Андрей Садовый отдавали приказ местным партийным активистам Херсонщины собирать компромат и готовить публикации для дискредитации Екатерины Гандзюк. При этом, во время общения Андрея Садового с херсонскими активистами «Самопомочи» в сторону Екатерины звучали оскорбления и угрозы. Причиной этого стала деятельность Кати, которую Садовый охарактеризовал следующим образом: «Курва Гандзюк разваливает местное отделение нашей партии»», – написал Мосийчук 7 ноября в Facebook.

В ходе собственного расследования Информатору удалось получить аудиозапись телефонного разговора человека, голос которого очень похож на голос Андрея Садового. На записи речь идет о Екатерине Гандзюк. Чтобы получить больше информации, редакция обратилась к Игорю Мосийчуку с просьбой опровергнуть или подтвердить, писал ли он о том же, что стало известно изданию. Запись народный депутат направил в Генеральную прокуратуру Украины. Проработав аудиозапись, ГПУ ответила на обращение Мосийчука, подтвердив его подлинность. Генпрокуратура установила, что на аудиофайлах действительно говорит Андрей Садовый, а его слова можно расценить как оскорбления и угрозы Екатерине Гандзюк.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила подлинность ответа генерального прокурора Мосийчуку.

В Генпрокуратуре также сообщили, что сейчас решается вопрос о регистрации указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с уголовно процессуальным законодательством.

«Ваши обращения, а также флэш-накопитель с аудиофайлами будут добавлены к зарегистрированному уголовному производству, полученой информации будет предоставлено надлежащую правовую оценку», – говорится в ответе ГПУ.

Аудиозапись, на которой мэр Львова Садовый резко высказывается в адрес Екатерины Гандзюк:

Сам Андрей Садовый на своей странице в ФБ признал факт разговора и подтвердил свой голос на записи.

"О записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается. С Екатериной лично знакомым не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил. Поздравляю господина Луценко с «удачной спецоперацией». Вам удалось временно отвести внимание от заказчиков убийства ", - написал Садовый на своей странице в ФБ.

Пресс-секретарь Садового в комментарии УНИАН подтвердила, что пост в социальной сети был опубликован Садовым и отражает его позицию. Сам мэр Львова сейчас находится в самолете, поэтому для уточняющих вопросов недоступен.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр. Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Правоохранители установили пятерых человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем им судом была избрана мера пресечения.

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На сегодняшний день под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 4 ноября Гандзюк умерла. В тот же день полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Законченное убийство».

5 ноября в МВД заявили о выполнении полицией всех необходимых следственных действий по делу Гандзюк и передаче уголовного производства в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства активистки.