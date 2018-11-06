Генпрокурор убегает: Найем ответил на упреки Луценко по делу Гандзюк

Депутат напомнил, что постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов было зарегистрировано еще в середине октября.

Народный депутат Мустафа Найем (БПП) обвинил генерального прокурора Украины Юрия Луценко в нежелании брать на себя ответственность за дело Екатерины Гандзюк.

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Как сообщает ТСН, соответствующее заявление Мустафа Найем сделал во время выступления в Верховной Раде. Он напомнил, что постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов было зарегистрировано в парламенте еще в середине октября.

"Мы инициировали создание временной следственной комиссии еще две недели назад. На тот момент Екатерина Гандзюк еще была жива. И мы тогда требовали ВСК не только по нему, а и по 150 активистам и журналистам, которых избили за последние годы. Ни одна фракция на тот момент не отреагировала. Фракции, которые контролируют силовые органы, правоохранительные органы - БПП и "Народный фронт" - не отреагировали. И только тогда, когда Екатерина умерла, начались эти истерики", - подчеркнул он.

Депутат связал решение генпрокурора уйти в отставку с подготовкой к участию в выборах президента.

"Генеральный прокурор, который сейчас убегает, он убегает не потому, что он не хочет работать. Потому что он идет на выборы, потому что он не хочет брать на себя эту ответственность. И так, когда он говорит, что или он, или мы, - лучше мы. Лучше мы будем расследовать эти дела и доказывать, показывать, кто конкретно виноват и кто кого заказал", - отметил нардеп.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который заявил о своем уходе с должности, в шутку предположил, что его преемником может стать нардеп Мустафа Найем.

"Как глава правоохранительной системы, сегодня подам заявление. А вам решать – может, (нардеп от президентской партии "Блок Петра Порошенко") Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экрана телевизора виновных, или правоохранительные органы", – заявил пока что действующий генпрокурор Украины.

В то же время Верховная Рада Украины сегодня приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов".

Постановлением предусмотрено избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя ВСК – народного депутата Украины Сергея Алексеева (фракция «БПП»).

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Вероятный организатор покушения Торбин находится под стражей, последний раз срок его ареста продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.