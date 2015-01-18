Советник Порошенко: Ночью из Донецкого аэропорта вывезли еще 20 раненых и 2 погибших

Об этом сообщил советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

«Ночь прошла относительно спокойно, хотя и не спали почти. Ночью удалось вывезти 20 раненых и 2 погибших. По раненым вывезли практически всех, сейчас продолжается операция по эвакуации. Занятые вчера позиции в окрестностях ДАП так и удерживаются нами», - написал Бирюков.

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Он также сообщил, что удалось эвакуировать раненого бойца с вышки Донецкого аэропорта.

Напомним, вчера вечером Бирюков сообщал, что из аэропорта Донецка, куда бойцы АТО пробили "коридор" для эвакуации раненых военных, вывезли 23 раненых и 3 погибших украинских бойцов.