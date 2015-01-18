За ночь боевики почти 30 раз из "Градов" и минометов обстреляли украинских военных – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Под огонь из РСЗО БМ-21 «Град» попали Крымское, Счастье, Трехизбенка, Тоненькое, Пески и Опытное. Отдельные населенные пункты были обстреляны по несколько раз», - говорится в сообщении.

Из артиллерии и минометов боевики также обстреливали Пески, Счастье, Николаевку и дважды Марьинку. С первого до пятого часа ночи мины 3 раза падали на позиции сил АТО в районе Опытного.

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«Поздно вечером, возле Марьинки и Майорска произошли боевые столкновения с бандитами. Террористы двигались со стороны Александровки и Горловки соответственно. При мощной огневой поддержке наши защитники вынудили противника отступать», - сообщает пресс-центр АТО.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Донецка, куда бойцы АТО пробили "коридор" для эвакуации раненых военных, вывезли 23 раненых и 3 погибших. Об этом сообщил советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков.