Волкер рассказал о контактах с "серым кардиналом Кремля" Сурковым

Спецпредставитель Госдепа все еще надеется прийти к общему решению с Москвой.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продолжает поддерживать переписку с помощником президента России Владиславом Сурковым относительно урегулирования на Донбассе.

В интервью телеканалу «Настоящее время» (совместный проект Радио Свобода и Голоса Америки) он подчеркнул, что все еще надеется прийти к общему решению с Москвой в вопросе дислокации на подконтрольных боевикам территориях миротворцев ООН.

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«В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений», – отметил Волкер.

Волкер пояснил, что в нынешней ситуации «Россия жалуется», что Украина не дает особый статус территориям, которые контролируют поддерживаемые Москвой боевики (группировка «ДНР» и «ЛНР»), не проводит амнистию тех, кто принимал участие в боевых действиях, и не организовывает местные выборы на территориях.

«Но Украина не может этого сделать, пока Россия занимает территорию, и пока там нет никакой безопасности и свободы передвижения, – объяснил Волкер идею размещения миротворцев на Донбассе. – Миротворческие силы смогут прийти, создать безопасность в регионе, обеспечить свободу передвижения и мир. Люди смогут вернуться к своей жизни. И тогда это позволит выполнить Минские соглашения».

«Мы эту идею предложили, Украина ее поддерживает, ее поддерживают Франция и Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания – все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев», – подчеркнул он.

10 октября помощник российского президента Путина Владислав Сурков встречался в Москве с лидером боевиков группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Они обсуждали вопросы подготовки к предстоящим «выборам» глав «ДНР», которые были назначены после убийства главаря группировки Александра Захарченко.