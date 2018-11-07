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В РПЦ возмутились призывом Порошенко убираться из Украины

18:01, 07 ноября 2018
Политика
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Петр Порошенко сегодня заявил, что РПЦ не место в Украине / УНИАН

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"Украинская православная церковь (Московского патриархата - ред.) не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", - цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы РПЦ.

Кроме того, создание единой украинской церкви в РПЦ назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и Вооруженным силам Российской Федерации нечего делать в Украине. По его словам, РПЦ является элементом российской политической системы

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - заявил глава украинского государства.

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Теги: #Порошенко#РПЦ