Frankfurter Allgemeine: 30 долларов за нефть – не так уж невозможно

В статье Тима Каннинга под названием «30 долларов за нефть – не так уж невозможно», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что быстрое и устойчивое снижение цен на нефть подпитывает воображение сторонников теории заговора. Неужели Саудовская Аравия, открыв нефтяной кран на полную мощность, хочет поставить на колени американских выскочек с их технологией фракинга? Хотят ли американцы навредить классовому врагу Венесуэле? Дидье Боровски, как главный экономист французской компании по управлению активами «Amundi», должен более рассудительно смотреть на рынки. Совместная компания Crédit Agricole и Société Générale, с состоянием в 850 млрд евро, является одной из крупнейших компаний по управлению активами в Европе.

В качестве возможной политической причины падения цен, Боровски допускает только совместную попытку американцев и арабов оказать давление на Россию. По крайней мере, американцы долго ничего не предпринимали, чтобы остановить падение цен, потому что негативные последствия для России были им очень выгодны. Но цены с тех пор упали до уровня, который вредит арабским странам и многим компаниям в нефтяной промышленности США, сказал Боровски. Это больше не имеет ничего общего с политикой.

Основной причиной он считает резко выросшее предложение нефти, среди прочего, из-за добытых с помощью технологии фракинга объемов, по сравнению со снижающимся спросом в мировой экономике. К тому же, во многих развивающихся странах, таких как Китай и Бразилия, будущее экономическое развитие очень неопределенное, поэтому почти никто не ожидает растущего спроса на рынках.

Чрезмерная реакция рынков

Стремительность снижения цен на нефть с точки зрения главного экономиста нельзя объяснить просто фактами. «Все, что ниже 50 долларов за баррель, иррационально», считает Боровски и говорит о чрезмерной реакции рынков. Многое здесь связано со спекуляциями и рыночным автоматизмом, а также тем фактом, что во многих случаях перспективы мировой экономики были преувеличенно негативными.

Трудно сказать, как долго и насколько еще снизит цену эта чрезмерная реакция. «В таких условиях, падение цены до 30-35 долларов не является невозможным», говорит Боровски. Но на этом уровне цены на нефть останутся очень ненадолго, потому что инвесторы все же ощутят, что цена стала слишком низкой. Он предполагает, что цены будут снова расти в ближайшие месяцы. Когда и насколько поднимутся цены, зависит от развития мировой экономики и ожиданий участников рынка.

Прежде всего, у Америки с ее хорошим развитием рынка труда, он видит потенциал, для сохранения колебаний мировой экономики. Там, низкая цена нефть может также повысить частное потребление. Если экономические данные останутся стабильными, по словам Боровски, можно ожидать роста цен на нефть.

Не нужно так много шума и суеты

Влияние на еврозону Боровски оценивает более пессимистично. Хотя, европейцы, конечно, радовались низким ценам на бензин. Но во многих европейских странах уровень безработицы по-прежнему высок. Многие ожидали дефляции. Боровски считает, что деньги, которые будут сэкономлены на АЗС, люди положат в банк, вместо того, чтобы сразу их тратить и таким образом стимулировать экономику. Также и компании, которые извлекают выгоду от низких цен на нефть, скорее всего, будут инвестировать свои деньги только тогда, когда экономические перспективы в Европейском Союзе будут более стабильными. По их мнению, скупка государственных облигаций Европейским Центральным Банком безусловно необходима. Боровски уверен: «Сама по себе цена на нефть не сможет увеличить количество частных инвестиций».

Следовательно, воздействие на отдельные рынки отличается. Не только в арабском мире, но и в таких странах, как Канада, последствия будут негативными. Но в общем, Боровски ожидает положительного влияния на мировую экономику. По прогнозам Amundi, из-за цены на нефть она вырастет на 0,5 процента.

Что же теперь нужно делать частным инвесторам? Боровски не советует поддаваться панике из-за неопределенности. Amundi также воздерживается от большого перераспределения портфелей. Компания предлагает широкий спектр ценных бумаг и индексных фондов, с помощью которых клиенты могут инвестировать в энергетический рынок. Интерес к таким решениям значительно увеличился в последние две недели. Управляющие активами компании все чаще используют именно такой подход. Среди частных клиентов эту тему, по мнению Amundi, следует оставить специалистам.