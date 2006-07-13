Регионал Бондык заявляет, что в него стрелял сын члена фракции БЮТ

Народный депутат Украины Валерий БОНДЫК (фракция Партии регионов) заявляет, что сегодня ночью возле гостиницы «Киев» по улице Грушевского в него стрелял сын народного депутата из фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, при этом отказавшись назвать фамилию народного депутата, сын которого якобы в него стрелял.

По словам В.БОНДЫКА, он подошел к палатке БЮТ и попросил показать разрешение на размещение палатки. По его словам, в ответ он услышал: «Сейчас тебе будет разрешение». В.БОНДЫК утверждает, что в это время к палаточному городку подъехал на автомобиле молодой мужчина, как он позже узнал, сын одного из членов фракции БЮТ. Как сказал В.БОНДЫК, прозвучал выстрел.

На уточняющий вопрос, куда был направленное оружие, В.БОНДЫК ответил, что «это тайна следствия» и что «следствие должно это определить». «Он выстрелил в меня или в воздух. Я не знаю, поскольку стоял спиной к нему и лицом к палатке», - отметил В.БОНДЫК. Он сообщил, что позже в Печерском райотделе внутренних дел был зафиксирован этот факт. По его словам, там он и узнал, что тот, кто стрелял, является сыном народного депутата из БЮТ.

По информации “5 канала”, сегодня ночью в Мариинском парке Киева возле Верховной Рады стреляли. Депутат от Блока Юлии Тимошенко выстрелил резиновой пулей в воздух, чтобы защитить палатку с символикой своей политической силы от депутата из Партии регионов. Раненых нет. Однако пострадавшим себя считает депутат-“регионал” В.БОНДЫК, отмечает телеканал.