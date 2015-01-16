Der Spiegel: Литва готовит население к вторжению России

В статье «Литва готовит население к вторжению России», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, сообщается о том, что литовское правительство опасается нападения России, и теперь дает своим гражданам советы о том, как себя вести в случае войны. «Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике», пишет министерство обороны в брошюре. «Выстрелы прямо за Вашим окном не означают конец света».

В случае вторжения, литовцы должны организоваться в Twitter и Facebook и попытаться начать кибератаки против врага. Кроме того, граждане должны оказывать сопротивление оккупантам с помощью демонстраций, забастовок или, по крайней мере, снижения темпов работы. Так говорится в руководстве, которое Министерство обороны, начиная со следующей недели, хочет выдать библиотекам и военным учреждениям.

Литва, до обретения независимости в 1991 году, была частью Советского Союза, затем она искала способ присоединиться к западным союзам. В 2004 году балтийское государство стало членом ЕС и НАТО.

Новые здания должны быть одобрены только с укрытиями

После эскалации кризиса в Украине, литовцы все больше обеспокоены тем, что после аннексии Крыма Россия может вторгнуться и в их страну. Только в декабре, в своем Калининградском эксклаве, который граничит с Литвой, Россия проводила учения с 9000 солдат и 55 военными кораблями.

«Пример Грузии и Украины, которые потеряли части своей территории, показывает нам, что здесь мы также не можем исключать подобную ситуацию, и мы должны быть к этому готовы», сказал министр обороны Литвы Юозас Олекас новостоному агентству Reuters. Литва невероятно повысила набор в армию и военные ресурсы с начала украинского кризиса.

«Когда Россия начала агрессию в Украине, наши граждане здесь, в Литве, поняли, что наш сосед совершенно не любезен», добавил Олекас. Литовское правительство сейчас рассматривает возможность утверждения новых зданий только с бомбоубежищами.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте прошлого года. Кроме того, Запад обвиняет руководство Москвы в поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины оружием и войсками, и, следовательно, в разжигании конфликта. Москва это отрицает.