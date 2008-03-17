Немцов рассказал о супер-афере друзей Путина из РосУкрЭнерго

Российская часть в «РосУкрЭнерго» выглядит так же неприлично, как и украинская.

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил один из лидеров Союза правых сил России Борис НЕМЦОВ.

«Когда «РосУкрЭнерго» создавался, учредителем был «Газпромбанк». Так вот «Газпромбанк» Газпрому не принадлежит, он принадлежит друзьям (Президента России – УНИАН) Владимира ПУТИНА братьям Михаилу и Юрию КОВАЛЬЧУКАМ. «Газпромбанк» был на старте учредителем, потом ничего не сделав, продал свою долю «Газпрому», внимание, за сумму 2 млрд. 400 млн. евро. Хорошая афера?», - сказал Б.НЕМЦОВ.

«Это супер-афера, то есть люди из воздуха заработали 2,4 млрд. евро. Причем многие считают, что «Газпромбанк» принадлежит «Газпрому» – это неправда», - добавил он.

Б.НЕМЦОВ отметил, что до сих пор сожалеет о том, что не обнародовал эту информацию в своей книге «Путин. Итоги», которая была представлена 7 февраля 2008 года.

Как сообщал УНИАН, «РосУкрЭнерго» - зарегистрированная в Швейцарии компания, 50% акций которой принадлежит «Газпрому», другие 50% - украинским бизнесменам Дмитрию ФИРТАШУ (45%) и Ивану ФУРСИНУ (5%). «РосУкрЭнерго» с 2006 года является монопольным поставщиком среднеазиатского газа в Украину.