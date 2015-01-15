Началось заседание Рады, на котором могут утвердить указ о мобилизации (прямая трансляция)
10:07, 15 января 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект об утверждении указа президента Украины от 14 января “О частичной мобилизации”.
Депутаты планируют утвердить указ президента о частичной мобилизации / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, среди других вопросов повестки дня - проекты постановлений о руководстве комитетов парламента.
Также народные депутаты рассмотрят проект постановления о календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады.
Читайте такжеМобилизация в Украине начнется в следующий вторникКроме того, планируется рассмотреть о включении в повестку дня законопроектов, касающихся прохождения военной службы во время особого периода.
Как сообщал УНИАН, 14 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона об утверждении указа президента Украины "О частичной мобилизации" (№1743).
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