Началось заседание Рады, на котором могут утвердить указ о мобилизации (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, среди других вопросов повестки дня - проекты постановлений о руководстве комитетов парламента.

Также народные депутаты рассмотрят проект постановления о календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады.

Читайте такжеМобилизация в Украине начнется в следующий вторникКроме того, планируется рассмотреть о включении в повестку дня законопроектов, касающихся прохождения военной службы во время особого периода.

Как сообщал УНИАН, 14 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона об утверждении указа президента Украины "О частичной мобилизации" (№1743).