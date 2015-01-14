В Раде зарегистрировали законопроект об утверждении мобилизации

Текст проекта закона размещен на сайте парламента.

Законопроектом, который в ВР внес президент, предполагается утвердить указ главы государства от 14 января 2015 года №15 "О частичной мобилизации".

В указе отмечается, что с целью поддержки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины на уровне, который гарантирует адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности государства, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины президент постановляет объявить и провести на протяжении 2015 года частичную мобилизацию в три очереди на протяжении 210 суток со дня вступления в силу этого Указа.

Мобилизацию предусматривается провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Предусматривается осуществить призыв военнообязанных, резервистов и поставку транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, других воинских формирований Украины в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

Кроме того, указом предусмотрено провести в период с 18 марта по 1 мая 2015 года увольнение в запас (демобилизацию) военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период в соответствии с указом президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации".

В свою очередью Кабинет министров Украины должен:

- перевести национальную экономику Украины на функционирование в условиях особого периода в объемах, которые гарантируют бесперебойное обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований Украины во время выполнения возложенных на них задач, привести определенные отрасли, предприятия, учреждения и организации в степень ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ;

- установить с целью минимизации негативных последствий для экономики государства ограничения во время выполнения мобилизационных задач и довести их до определенных субъектов национальной экономики, которые переводятся на функционирование в условиях особого периода, с введением степени ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ;

- обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением частичной мобилизации и увольнением в запас военнослужащих (демобилизацией), которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период в соответствии с указом президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации", в том числе с их перевозкой к месту жительства (пребывания).

Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Администрация Государственной пограничной службы Украины должны:

- провести увольнение военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период в соответствии с указом президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации", в определенные сроки, но не позднее, чем за 10 суток до окончания срока один год их пребывания на военной службе, и перевозку уволенных военнослужащих к месту жительства (пребывания);

- обеспечить отмеченных военнослужащих комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время перемещения к месту проживания (пребывания).

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Указом также предусмотрено сообщить руководителям органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, что, согласно статье 39 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе", статье 119 Кодекса законов о труде Украины, за гражданами Украины, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, закреплены гарантии по сохранению за ними места работы (должности) на срок, не превышающий одного года.

Местным органам исполнительной власти при участии органов местного самоуправления, с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности поручается организовать и обеспечить в установленном порядке:

1) своевременное оповещение и прибытие граждан, которые призываются на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

2) выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии Украины, другим военным формированиям Украины в соответствии с мобилизационными планами.

Этот указ вступает в силу после его утверждения Верховной Радой Украины.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что три этапа мобилизации в 2015 году продлятся с января по август.

Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.