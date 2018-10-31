ГПУ обжалует оправдательный приговор скандальному члену Высшего совета правосудия Гречкивскому
Генеральная прокуратура Украины обжалует оправдательный приговор, вынесенный Шевченковским районным судом города Киева члену Высшего совета правосудия Павлу Гречкивскому.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, оправдательный приговор Гречкивскому будет обжалован в апелляционной инстанции.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что член ВСЮ Гречкивский уличен в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение. Также был задержан посредник – арбитражный управляющий, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов. В свою очередь Гречкивский тогда заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств против него в ГПУ нет.
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22 сентября 2016 суд избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в размере более 3,8 млн грн.
В свою очередь Высший совет юстиции, который впоследствии был реорганизован в Высший совет правосудия, отказал Генпрокуратуре в удовлетворении ходатайства об инициировании увольнения Гречкивского с должности члена ВСЮ.
30 октября 2018 года Шевченковский районный суд города Киева оправдал Гречкивского и второго обвиняемого по делу - Олега Шкляра. Пресс-секретарь Гречкивского Дария Глущенко заявила, что «судом установлено отсутствие состава преступления и признаны недопустимыми доказательства обвинения, а также суд признал нарушения в подследственности при расследовании этого дела, которое должно было перейти к Национальной полиции согласно требованиям Уголовного кодекса, но его оставила за собой Генеральная прокуратура без каких-либо мотивов».
По ее словам, суд установил «многочисленные процессуальные нарушения со стороны прокуратуры при открытии этого уголовного производства и дальнейшем расследовании и сборе доказательств по этому делу».