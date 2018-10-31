ГПУ обжалует оправдательный приговор скандальному члену Высшего совета правосудия Гречкивскому

30 октября Шевченковский райсуд Киева оправдал Гречкивского по делу о вымогательстве средств.

Генеральная прокуратура Украины обжалует оправдательный приговор, вынесенный Шевченковским районным судом города Киева члену Высшего совета правосудия Павлу Гречкивскому.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, оправдательный приговор Гречкивскому будет обжалован в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что член ВСЮ Гречкивский уличен в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение. Также был задержан посредник – арбитражный управляющий, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов. В свою очередь Гречкивский тогда заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств против него в ГПУ нет.

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22 сентября 2016 суд избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в размере более 3,8 млн грн.

В свою очередь Высший совет юстиции, который впоследствии был реорганизован в Высший совет правосудия, отказал Генпрокуратуре в удовлетворении ходатайства об инициировании увольнения Гречкивского с должности члена ВСЮ.

30 октября 2018 года Шевченковский районный суд города Киева оправдал Гречкивского и второго обвиняемого по делу - Олега Шкляра. Пресс-секретарь Гречкивского Дария Глущенко заявила, что «судом установлено отсутствие состава преступления и признаны недопустимыми доказательства обвинения, а также суд признал нарушения в подследственности при расследовании этого дела, которое должно было перейти к Национальной полиции согласно требованиям Уголовного кодекса, но его оставила за собой Генеральная прокуратура без каких-либо мотивов».

По ее словам, суд установил «многочисленные процессуальные нарушения со стороны прокуратуры при открытии этого уголовного производства и дальнейшем расследовании и сборе доказательств по этому делу».