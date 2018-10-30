Суд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречкивского, которого ГПУ обвиняла в вымогательстве полумиллиона долларов

По словам пресс-секретаря Гречкивского, судом установлено отсутствие состава преступления и признаны недопустимыми доказательства обвинения.

Сегодня Шевченковский районный суд города Киева огласил решение по делу члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского, которым оправдал его и второго подозреваемого по делу Олега Шкляра.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь Гречкивского Дария Глущенко.

Она утверждает, что «судом установлено отсутствие состава преступления и признаны недопустимыми доказательства обвинения, а также суд признал нарушения в подследственности при расследовании этого дела, которое должно было перейти к Национальной полиции по требованиям Уголовного кодекса, но ее оставила за собой Генеральная прокуратура без мотивов».

Глущенко заявляет, что суд установил «многочисленные процессуальные нарушения со стороны прокуратуры при открытии этого уголовного производства и дальнейшем расследовании и сборе доказательств по этому делу».

Пресс-секретарь отметила, что материалы негласных следственных действий тоже суд признал недопустимыми. По ее словам, «50 страниц содержит оправдательный приговор - очень обоснованный, по мнению адвокатов».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ совместно с СБУ разоблачили члена ВСЮ Гречкивского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение. Также был задержан посредник - арбитражный управляющий, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов.

В свою очередь Гречкивский заявил, что дело в отношении него сфабриковано, и никаких доказательств против него в ГПУ нет.

22 сентября 2016 года суд избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.

В свою очередь Высший совет юстиции, который в дальнейшем был реорганизован в Высший совет правосудия, отказала Генпрокуратуре в удовлетворении ходатайства об инициировании увольнения Гречкивского с должности члена ВСЮ.