Польша осудила атаку гражданского автобуса

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении министерства, которым располагает УНИАН.

"В очередной раз во время конфликта на Донбассе имело место трагический в последствиях нападение на гражданских лиц и впечатляющий пример нарушения перемирия», отмечено в документе.

Читайте такжеВеликобритания решительно осуждает атаку боевиков под Волновахой"Мы выражаем соболезнования близким жертв, а раненым желаем скорейшего выздоровления. Соединяемся в чувстве боли в связи с объявленным в Украине трауром", - отметили в министерстве.

Польское дипломатическое ведомство также призвало стороны конфликта на Донбассе придерживаться достигнутых в сентябре договоренностей о мирном его урегулирования, особо отметив необходимость перестать использовать тяжелое оружие, в частности, в буферной зоне.

Польша также заверила о своей готовности способствовать разрешению конфликта на Донбассе.

"Мы декларируем всякую помощь для мирного решения конфликта", - отметили в польском МИД.