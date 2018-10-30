Для Украины могут сделать исключение и принять в НАТО – офицер США

Если есть факт обжалования границ, то страна не может вступить в НАТО, но для Украины могут сделать исключение, считает офицер США.

Несмотря на то, что согласно уставу НАТО сейчас Украина не может вступить в НАТО, президент США Дональд Трамп ищет способ для официального Киева обойти этот запрет.

Об этом заявил капитан ВМС США Гарри Табах, передает «Обозреватель». Он уверен, что теперь Трамп сосредоточится на переговорах с НАТО по украинскому вопросу.

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"Несколько лет назад в вашей студии я сказал, что Украина никогда не вступит в НАТО из-за пятого параграфа. Потому что для этого Путин и начал все это в Украине. Если есть факт обжалования границ, то страна не может вступить в НАТО", — напомнил Табах.

Однако, считает офицер, это правило можно изменить и его не всегда надо соблюдать. Поэтому, уточнил он, сейчас Трамп ищет способ обойти этот параграф и сказать: "Мы можем сделать исключение и принять Украину в НАТО".

"Потому что в НАТО все должны проголосовать за. Все — Лихтенштейн, Латвия, Эстония... все. Почему с Россией было так сложно в НАТО? Ведь Литва или Эстония говорили: мы против. И все. Фить и все это закрывалось. А в данном случае я не думаю, что кто-то проголосует против Украины", — подытожил Табах.