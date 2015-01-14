МИД: саммит в Астане состоится, когда РФ будет готова выполнять минские договоренности
15:01, 14 января 2015Политика
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Встречу в Астане перенесли из-за того, что Россия не готова идти на «конструктивные шаги, которые бы позволили достичь результата».
Кулеба сказал, когда состоится встреча в Астане / www.radiosvoboda.org
Об этом в эфире радио "Свобода" сказал посол по особым поручениям Мининстерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, комментируя перенос переговоров в Астане в «нормандском формате».
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«Встреча не отменена. Рано или поздно этот саммит состоится и состоится он тогда, когда Российская Федерация и контролируемые ею террористы, будут готовы выполнять минские договоренности», - сказал Дмитрий Кулеба.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала президенту России Владимиру Путину непременным условием встречи в Астане в «нормандском формате» соблюдение минских договоренностей.
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