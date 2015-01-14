МИД: саммит в Астане состоится, когда РФ будет готова выполнять минские договоренности

Об этом в эфире радио "Свобода" сказал посол по особым поручениям Мининстерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, комментируя перенос переговоров в Астане в «нормандском формате».

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«Встреча не отменена. Рано или поздно этот саммит состоится и состоится он тогда, когда Российская Федерация и контролируемые ею террористы, будут готовы выполнять минские договоренности», - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала президенту России Владимиру Путину непременным условием встречи в Астане в «нормандском формате» соблюдение минских договоренностей.