Кива: представители УТОС и УТОГ стали советниками главы соцпартии

Он также добавил, что подобные решения будут приняты и в областных организациях.

Представитель общества слабослышащих Херсонской области Таран Ольга и председатель профсоюза Херсонского УТОС Обертайло Владислав назначены советниками главы Социалистической партии Украины.

Об этом сообщил лидер СПУ Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«В Украине более 40 тыс. людей с проблемами слуха и зрения. Их права не представлены ни в политике, ни в жизни. Поэтому мы приняли решение ввести в совет партии таких людей», – сказал он на пресс-конференции, посвященной защите социальных прав людей со слабым зрением и слухом.

Он также добавил, что подобные решения будут приняты и в областных организациях.

Такое решение, по его мнению, позволит в полной мере ознакомиться с проблемными вопросами и оказать необходимую помощь и поддержку нуждающимся.

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«Ваше присутствие в партии поможет нам, видящим, прозреть и понять мир, в котором вы живете. Мы должны выстраивать систему взаимоотношений и вы станете нашими проводниками», – обратился он к новоназначенным советникам.

Как сообщил И.Кива, ранее к нему обратились с просьбой о помощи представители Херсонских УТОС и УТОГ, и в частности от имени слабослышащих работников швейной фабрики Херсонской области.

«Они работают по 6-7 дней в неделю по 10-12 часов, но получают при этом минимальные зарплаты – порядка 800 грн. Их права не представлены ни в политике, ни в жизни. Более того они не могут выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах. Их жизнь напоминает гетто», – сказал глава СПУ.

Как сообщил представитель УТОГ, руководство организации пользуется служебным положением и занимается коррупционными схемами в результате чего ущемляются права инвалидов, а предприятие разрушается.

В связи с этим главой СПУ было принято решение обратиться в Нацполицию с официальным заявлением провести тщательную проверку для выявления и предотвращение возможных нарушений закона.