Боевики накрыли огнем из "Града" пункт пропуска вблизи Волновахи, погибли 6 человек – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Террористы продолжают убивать мирных граждан. Сегодня около 14.30 пункт пропуска в населенном пункте Бугас (вблизи Волновахи) был цинично расстрелян боевиками из реактивных систем залпового огня «Град», - говорится в сообщении.

В штабе АТО уточняют, что огонь велся в направлении Старобешево-Стыла.

«В результате обстрела пострадали мирные граждане, находившиеся на пункте пропуска. 6 человек погибло (данные уточняются) и около 20 получили ранения», - подчеркивает пресс-центр АТО.

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При этом в штабе подчеркивают, что в районе данного пункта пропуска отсутствуют позиции украинских военных, поэтому это событие ярко свидетельствует о том, что террористы сознательно открыли огонь по мирным жителям.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook написал, что боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате 10 человек погибли, 13 ранены.