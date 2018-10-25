Кива призвал граждан бойкотировать новые тарифы

Лидер СПУ предлагает украинцам не платить за газ по новым тарифам.

Украинцы должны объявить бойкот государству и не платить по новым тарифам на газ, так как они являются непосильными и необоснованными, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на своем официальном сайте.

«Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, поставим их (власть - ред.) перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!», - заявил он в эфире телеканала Newsone.

Ранее глава СПУ призвал все оппозиционные политсилы объединиться против повышения тарифов и сообщил о создании Всеукраинского координационного совета народного сопротивления для защиты прав граждан.

Как сообщалось, цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастет на 23,5%. Этот вопрос является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.