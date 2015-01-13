Украина просит ПАСЕ принять резолюцию об освобождении Савченко и Сенцова

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об Обращении Верховной Рады Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы относительно освобождения противоправно удерживаемой под стражей в Российской Федерации народного депутата Украины восьмого созыва, члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Надежды Викторовны Савченко» (регистрационный номер 1701).

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Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 306 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

ВР Украины рассчитывает на международную солидарность и поддержку. Парламент Украины обратился в ПАСЕ с призывом принять на ближайшей сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоится 26-30 января 2015 года, резолюцию с призывом к освобождению Надежды Савченко, а также освобождению Олега Сенцова и других граждан Украины, которые вопреки их воле противоправно содержатся на территории Российской Федерации.

В обращении отмечается, что 26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Савченко была избрана народным депутатом Украины по спискам политической партии «ВО «Батькивщина». 27 ноября 2014 года Надежда Викторовна Савченко обрела полномочия народного депутата Украины VIII созыва. В соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 25 декабря 2014 года №45-VIII народного депутата Украины восьмого созыва Савченко конституционным большинством голосов избрана членом Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

В обращении подчеркивается, что «впервые за историю независимого Украинского государства избранный в Верховную Раду Украины народный депутат Украины не имеет возможности представлять народ Украины в сессионном зале украинского парламента, Парламентской Ассамблее Совета Европы, поскольку содержится под стражей на территории другого государства по безосновательным обвинениям и с очевидным нарушением международных стандартов защиты прав и свобод человека».

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ВР отмечает, что уже обращалась в Государственную думу Федерального собрания РФ и президенту Российской Федерации, а также в международные организации и межпарламентские ассамблеи об освобождении народного депутата Украины VIII созыва Савченко.

В обращении сказано, что 15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку в связи с противоправным содержанием под стражей и непредоставлением ей медицинской помощи, что, в частности, является нарушением статьи третьей Европейской конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека. С каждым днем состояние ее здоровья ухудшается, что представляет реальную опасность для ее жизни.