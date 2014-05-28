Кинематографисты призывают добиться освобождения режиссера Сенцова из плена ФСБ

Как сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины, сегодня украинские кинематографисты, представители Автомайдана, одним из участников которого был Сенцов, и другие небезразличные граждане пикетировали Администрацию президента с требованием к власти приложить все возможные усилия и меры для скорейшего освобождения Сенцова, которого 11 мая в Симферополе задержали сотрудники ФСБ. Впоследствии он был этапирован в московскую тюрьму «Лефортово». Сенцова обвиняют в подготовке террористического акта в Крыму.

В обращении кинематографистов и общественности к исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову отмечается вопиющее бездействие украинских властных институтов в деле освобождения из российского плена украинского патриота, талантливого кинорежиссера Сенцова.

«Олег Сенцов со своим дебютным полнометражным фильмом «Гамер», созданным несколько лет назад в Крыму, где режиссер и живет, пленял сердца зрителей и жюри ряда самых престижных европейских кинофестивалей, в частности, в Роттердаме и Висбадене. Его лента получила почетные награды на международных кинофорумах в Одессе и в российском Ханты-Мансийске.

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Работу же над своим следующим фильмом «Носорог», финансирование на который получил от Украинского государства, Сенцов отложил на время, руководствуясь своей гражданской позицией, в связи с участием в Революции Достоинства – на киевском Майдане он провел все три драматических и трагических месяца. Он не снимал, как многие из наших коллег, за что им большое уважение, а был, по его же словам, «простым солдатом революции», - сказано в обращении.

«После падения преступного режима Януковича Сенцов вернулся в Крым и продолжил выполнять свой патриотический долг – помогал украинским гражданам, в частности военным, оказавшимся в большом затруднении из-за российской аннексии Крыма: транспортировал продукты, необходимые бытовые вещи в фактически блокированные украинские воинские части», - сообщают кинематографисты.

Они считают, что ФСБ задержала Сенцова, пытаясь отомстить за его гражданскую позицию и с целью запугивания других украинских патриотов в Крыму – с абсурдным обвинением в якобы подготовке террористического акта.

С тех пор публично в защиту Сенцова и с требованием его освободить выступили ряд уважаемых общественных организаций, украинских и заграничных, среди которых Национальный союз кинематографистов Украины, российский Киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, а также Европейская киноакадемия.

«К сожалению, ни одного официального ответа, ни одной информации от уполномоченных российских властных органов до сих пор не получено.

Между тем, мы являемся свидетелями абсолютно неадекватного, пассивного, фактически бездейственного поведения соответствующих украинских властных институтов в вопросе освобождения невинно арестованного гражданина Украины. Обошлось только комментарием Департамента информационной политики МИД Украины...», - отмечают авторы обращения.

Они убеждены, что в России Сенцова по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта осудят, по меньшей мере, на 10 лет лишения свободы.

«В этой угрожающей ситуации украинская кинообщественность, все небезразличные люди возмущены бездействием наших властных институтов, которые не защищают жестоко преследуемых агрессором украинских граждан, патриотов Отчизны.

Мы требуем экстраординарных действий по делу Сенцова, требуем от Вас, как исполняющего обязанности президента выполнить свой долг – любыми доступными средствами освободить гражданина Украины из плена. Уверены, что такие средства существуют. С Вашей же стороны должна быть проявлена политическая воля», - подчеркивают авторы обращения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что Консульский отдел Посольства Украины в РФ направил дополнительный запрос Федеральной службе безопасности России о предоставлении разрешения на встречу украинского режиссера Олега Сенцова и еще двух задержанных украинцев с консульским работником.

Он сообщил, что 27 мая украинская сторона получила от РФ ноту, в которой кратко информируется о том, какие статьи инкриминируются задержанным. В частности, украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия.

“Мы будем принимать все необходимые меры, предусмотренные конвенциями, для того, чтобы добиться от Российской Федерации более детальной информации о месте содержания украинских граждан и о том, что им инкриминируется”, - сказал Перебыйнис.

Он подчеркнул, что Украина требует освободить своих граждан, поскольку преступления, которые им инкриминируются, являются “абсолютным абсурдом”.