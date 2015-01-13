Боевики используют "перемирие" для повышения боеспособности – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Российско-террористические войска используют т.н. «перемирие» для проведения организационных мероприятий с целью повышения боеспособности своих формирований, проводятся мероприятия по восстановлению ранее участвовавшей в боях техники и вооружений, а также по доукомплектованию подразделений личным составом", - написал он.

Читайте такжеДва транспортных коридора в зоне АТО перекроют из-за обстрелов – штабКроме того, по данным эксперта, наращивание интенсивности обстрелов позиций украинских войск и проведение перегруппировки сил и средств противник прикрывает активной информационной кампанией по обвинению украинской стороны в «срыве перемирия».

На Донецком направлении, в районе Мариуполя, в Луганской области отмечается переброска противником на передний край ранее отведённой вглубь позиций военной техники и вооружений, добавил Тымчук.