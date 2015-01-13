Гройсман: Децентрализацию будут узаконивать осенью

Об этом Гройсман заявил на брифинге в понедельник, пишет Украинская правда .

Он напомнил об инициативе президента Петра Порошенко относительно создания конституционной комиссии, которая "наработает базовый текст изменений в Конституцию в части децентрализации и прав территориальных общин, вместе с экспертной средой".

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Потом, по его словам, будет создано временную специальную комиссию ВР по этому вопросу, которая доработает текст и вынесет его в сессионный зал.

"Самое главное – это то что мы имеем к октябрю 2015 года полностью провести изменения, которые касаются децентрализации и местного самоуправления, потому что новые месту выборы должны состояться уже на новой основе", - заметил Гройсман.