В МИД Германии заявили, что встреча в "нормандском формате" в Астане под угрозой срыва

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По словам представителя МИД ФРГ, учитывая "нерешенные ключевые проблемы", за оставшееся время "практически невозможно провести основательную подготовку" к встрече. Представитель немецкого МИД также отметил, что если на вечернем заседании министров иностранных дел в Берлине будут согласованы конкретные шаги, то дата не имеет значения".

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Кроме того, Шефер отметил, что на встрече министров в Берлине будет совершена еще одна попытка достичь согласия по вопросам проведения демаркационной линии между украинской армией и сепаратистами на Донбассе, отводе тяжелого вооружения и соблюдения режима перемирия, поскольку в результате столкновений продолжают гибнуть люди.

Вопрос участия во встрече президента России Владимира Путина также еще не решен, поскольку сейчас продолжается подготовка на экспертном уровне. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков газете "Ведомости".

Напомним, сейчас министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России проводят встречу в Берлине, где обсуждают ситуацию в Украине.